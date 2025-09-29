Великий праздник День великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: когда в 2025 году, чем известны святые, расписание богослужений

В конце сентября православные христиане празднуют День великих мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Торжество посвящено памяти трех дочерей, символизирующих главные добродетели — веру, надежду и любовь, — а также их матери Софии, олицетворяющей мудрость. В этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения, на которых верующие молитвенно чествуют стойкость и подвиг святых мучениц, укрепляют свою веру и духовные устои. Подробнее о происхождении праздника, значении торжества и традициях богослужения — в материале «Известий».

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: когда в 2025 году, переходящий или нет

Православная церковь ежегодно отмечает День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября по новому стилю (17 сентября по старому). В 2025 году этот праздник выпадает на вторник и не является переходящим, то есть всегда отмечается в один и тот же календарный день .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По церковному уставу, на этот праздник не распространяется пост, однако верующие проявляют особое благоговение, посещая богослужения и молясь о помощи святых. В народных традициях День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии часто называют женским праздником — в этот день принято обращаться с молитвами о благополучии семьи, детях и здоровье женщин.

Суть Дня великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София жили во II веке в Риме, во времена правления императора Адриана — одного из самых жестоких гонителей христианства . София была благочестивой христианкой, вдовой, которая посвятила жизнь воспитанию своих трех дочерей в духе добродетели. Имена девочек — Вера, Надежда и Любовь — отражали главные христианские ценности, на которых мать строила их воспитание.

В момент гонений на христиан семья оказалась под пристальным вниманием властей. По приказу императора Адриана христианку Софию и ее дочерей привели ко двору, где они были призваны отказаться от своей веры и принести жертвы языческим богам . Несмотря на молодой возраст — Вере было всего 12 лет, Надежде — 10, а Любови — 9, — девочки отказались отречься от веры . Император пытался сломить их волю с помощью обещаний, лести и угроз, и даже отправлял к ним языческую наставницу, чтобы она убедила их в тщете христианства. Но все попытки оказались безуспешными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тогда последовали мучения . Девочек жестоко били, жгли на раскаленной решетке, бросали в печь и в котел с кипящей смолой, однако Господь, по преданию, защищал их, сохраняя нетленными и неистерзанными их тела. Мать София была вынуждена смотреть на страдания дочерей, но не покидала их и всячески поддерживала, укрепляя девочек в вере и мужестве.

В конце концов, все три сестры были обезглавлены . После казни София получила разрешение похоронить тела дочерей и вскоре скончалась, проведя три дня у могил их и предав душу Господу. Память мучениц с XVI века почитается в христианском мире как символ непоколебимой веры, надежды и любви . Их имена часто упоминаются в богослужебных текстах и молитвах, а сама София стала символом материнской любви и терпения.

Духовное значение праздника 30 сентября у православных

Праздник великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии наполнен глубоким духовным смыслом. Эти святые олицетворяют три главные христианские добродетели — веру, надежду и любовь, а их мать София символизирует мудрость, без которой эти добродетели могут потерять свое истинное значение .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вера — это осознанное признание Бога и стремление жить по Его заповедям, надежда — внутреннее упование на милость Божию и поддержку ближних, а любовь — активное проявление добра и милосердия к окружающим. Однако эти добродетели, по учению церкви, не могут существовать без мудрости, к которой призывает святая София. Мудрость помогает человеку различать добро и зло, чтобы не скатиться в фанатизм или безучастность, стать способным проявлять истинную любовь без эгоизма и ревности.

Праздник напоминает верующим о необходимости жить по этим высшим духовным принципам, укрепляя душу в вере и любви, не забывая о важности мудрого и осознанного отношения к жизни.

Самые крупные храмы РПЦ, посвященные Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

В Русской православной церкви существует несколько значимых храмов, освященных в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Эти святыни служат центрами поклонения, местами проведения богослужений и духовного просвещения для верующих.

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Москве — один из старейших и значимых храмов столицы, построенный в 1771 году . Храм является действующим и входит в состав Троицкого благочиния Московской епархии.

Храм во имя великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Кирове Фото: РИА Новости/Станислав Шаклеин

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде — важный духовный центр региона, который привлекает многих верующих из соседних областей. Храм известен своей архитектурой и богатыми традициями богослужений.

Церковь Веры, Надежды, Любови и Софии при НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в Москве — уникальный храм при научном медицинском центре, где духовная помощь сочетается с медицинской поддержкой.

Софийская церковь в Самаре — одна из основных православных святынь города, хранящая традиции почитания великих мучениц и их матери, здесь регулярно проходят службы и духовные беседы.

Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Санкт-Петербурге — духовный центр города, где дань памяти мученицам выражается в торжественных праздниках и просветительской деятельности.

Фото: РИА Новости Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Багратионовске Калининградской области

Помимо России, святые также почитаются в храмах других стран, например, в Австралии — церковь Святой Софии и трех ее дочерей в Сарри-Хиллс, и Казахстане — Софийский собор в Алма-Ате. Эти храмы напоминают о великом подвиге святых и служат центрами духовного роста, объединяя православных верующих в молитве и памяти о вечных ценностях.

Икона с изображением Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Существует несколько вариаций образа, но на каждом из них обычно изображена мать София с тремя дочерьми — девочками, которые в молитвенном покое стоят рядом с нею . Композиция часто передает глубокий духовный смысл: София изображается с поднятыми молитвенно руками, символизируя Божью Премудрость, а дочери — как ветви, исходящие от нее, основные добродетели, которыми должна обладать душа христианина.

Икона служит не только предметом почитания, но и мощной духовной поддержкой для верующих. Считается, что она помогает сохранять крепость веры, укреплять семейный очаг, оберегать дом и приносить мир и согласие в жизнь . Молитвы перед иконой часто направлены на укрепление духовных и семейных ценностей, помощь в трудностях и обретении духовного покоя.

Служба в храме 30 сентября: во сколько начало, как проходит богослужение

30 сентября, в день памяти великих мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в православных храмах проходят торжественные богослужения, посвященные этим святым. Начало служб обычно приходится на утренние часы — с 07:00 до 09:00, в зависимости от традиций конкретного храма и расписания епархии .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Богослужение в этот день включает в себя следующие части:

— чтение часов (утренних молитв ), которые подготавливают верующих к дальнейшему участию в богослужении;

— исповедь — таинство покаяния для очищения души, которое проводится перед литургией;

— божественная литургия — центральная часть службы, включающая чтение Евангелия, причастие и молитвы памяти мучениц;

— акафист, или молебен святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии , в котором верующие просят о помощи, укреплении веры и благополучии в семье.

По окончании литургии часто совершается крестный ход вокруг храма, который символизирует молитвенное шествие в знак почитания святых . Во многих храмах на службе зажигают свечи в честь мучениц и совершают особые молитвы о сохранении света веры, надежды и любви в сердцах верующих.

Кроме утренних служб, в некоторых крупных храмах и монастырях возможно проведение вечерних всенощных бдений с литургией и акафистами в канун праздника — 29 сентября. Эти богослужения помогают подготовиться духовно и созерцать подвиг святых мучениц.