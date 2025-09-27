Самая мощная защитная молитва — 50-й псалом

50-й псалом называют самой мощной защитной молитвой, объединяющей в себе покаяние, просьбу о милости и веру в Божью помощь. Его слова способны не только вдохновлять, но и ограждать от бед, укрепляя сердце и дух. Для миллионов людей во всем мире эта древняя молитва остается надежным источником силы и защиты. Подробнее — в материале «Известий».

Величие 50-го псалма в православной традиции

50-й псалом считается одной из самых сильных защитных молитв в православии. Его слова пронизаны глубоким покаянием, просьбой о милосердии и очищении души, что придает молитве особую силу в защите верующего от зла и невзгод.

В церковной практике эта молитва часто читается как помощь в духовной борьбе с грехами и в трудных жизненных ситуациях.

Сила молитвы и ее применение в жизни

50-й псалом традиционно используют в качестве защитной молитвы при искушениях, болезнях, эмоциональных и духовных трудностях. Его читают для укрепления веры и обретения душевного мира в периоды беспокойства и страха. Многие священники рекомендуют включать эту молитву в ежедневное правило, особенно в моменты смуты и испытаний.

Считается, что сила 50-го псалма заключается не только в словах, но и в глубине искренности и покаяния верующего, с которыми он произносится. Эта молитва помогает обрести внутренний покой и защиту, отражая доверие человека к Богу и его готовность измениться.

Содержание и смысл 50-го псалма

Псалом выражает осознание греховности, искреннее раскаяние и жажду внутреннего обновления. Главный его мотив — обращение к Богу с просьбой о милости, чистоте сердца и восстановлении духовного здоровья. Верующие считают, что регулярное чтение этого псалма помогает обрести покровительство Божье и защиту от духовного зла.

В тексте псалма звучит призыв к внутреннему очищению — «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня». Эти слова отражают глубинное желание человека освободиться от греха и получить Божье благословение. Псалом также содержит обещание жертвы чистосердечной и служения Богу, что подчеркивает его особое значение для православного духовного опыта.

50-й псалом:

«В коне́ц, псало́м Дави́ду, внегда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку,

егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. /

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя.

Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.



Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.



Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 50 на русском:

«В конец, псалом Давида, воспетый им после прихода к нему пророка Нафана;

После того, как Давид вошел к Вирсавии, жене Урии, 50.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего!

Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня;

Ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе Единому я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил; но праведен Ты в приговорах Твоих и победишь, когда будешь судить.

Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя.

Знаю, истину Ты возлюбил, неведомые тайны премудрости Твоей явил мне.

Окропишь меня иссопом, и очищусь; омоешь меня, и стану снега белее.

Слуху моему даруешь радость и веселие; возрадуются кости смиренные.

Отврати лицо Твое от грехов моих и от всех беззаконий моих очисти меня! Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей! Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня! Даруй мне радость о спасении моем и Духом державным утверди меня!

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий меня, и в радости восхвалит язык мой правду Твою.

Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу Тебе.

Если бы восхотел Ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению Ты не благоволишь.

Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог.

Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские!

Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению; тогда возложат на алтарь Твой тельцов».