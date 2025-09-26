Реклама
Эксперт предупредила о рисках ввода невозвратных тарифов в онлайн-торговле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При обсуждении инициативы Минэкономразвития о введении правила невозврата для товаров в онлайн-торговле необходим взвешенный подход. На это в беседе с «Известиями» указала руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа.

«Суть предложения в том, чтобы дать людям выбор — купить товар по стандартной цене с возможностью возврата или со значительной скидкой, но с условием безвозвратности покупки», — разъясняет эксперт.

Мера призвана защитить онлайн-торговлю от злоупотреблений со стороны потребителей.

«По данным исследования Федерального общества сетевой торговли, только в 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах столкнулись с так называемым потребительским экстремизмом», — напоминает Коледа.

Это создает существенные издержки для добросовестных продавцов, которые вынуждены закладывать их в финальную стоимость товаров.

«Существуют, однако, и риски, которые могут проявиться при реализации инициативы», — предупреждает собеседница «Известий».

Она уточнила, что, к примеру, магазины могут начать специально завышать обычные цены, чтобы подтолкнуть к выбору варианта без возврата, более выгодного на первый взгляд.

«Список товаров, которые нельзя будет вернуть, должен быть строго ограничен. В первую очередь это могут быть предметы индивидуального пользования или личной гигиены, косметика, нижнее белье, скоропортящиеся продукты», — перечисляет Коледа.

Она добавила, что при всем при этом у потребителей должна сохраниться возможность проверить качество покупки при получении.

«При внедрении тарифов главное — обеспечить полную прозрачность и добровольность: четко информировать о последствиях выбора невозвратного тарифа на всех этапах совершения покупки, включая дублирование предупреждения в электронных чеках и СМС-уведомлениях», — убеждена эксперт.

