Scientific American подчеркнул влияние аннотирования книг на память

Аннотирование в книгах является важной частью глубокого чтения, которое имеет далекую историю в науке и литературе. Они помогают читателям лучше запоминать прочитанное. Об этом сообщает журнал Scientific American.

Читатели в соцсетях TikTok и Instagram (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России) делают эстетику чтения более заметной с помощью креативных и зачастую сложных аннотаций. Записи на полях, носящие название «маргиналии», могут быть подробными — с заметками, заполняющими целые страницы и с цветовой координацией, которая соответствует обложке книги. Такой метод аннотирования породил дискуссию между энтузиастами и скептиками о том, привычка ли это или полезное занятие.

Маргиналии берут корни еще с художника Леонардо да Винчи, который знаменит записями мыслей о гравитации за годы до того, как физик Галилео Галилей опубликовал основной труд по данной теме. Открытие художника было прямо на полях Кодекса Арндела Леонардо. Такие известные писатели, как Герман Мелвилл и Эдгар Аллан По, в том числе известны своими заметками на полях, которые одновременно и радовали, и ошеломляли их биографов.

В 2024 году году писательница Энн Пэтчетт рассказала о радостях чтения своих собственных книг и аннотирования паттернов, которые она раньше не замечала. Она создала уникальное издание романа «Том Лейк» для преданных читателей, в котором добавила свои аннотации о стиле письма. В результате оно принесло деньги на аукционе для независимых книжных магазинов в 2020 году, а также вдохновило писательницу аннотировать экземпляр своей любимой классики «Заложники» (Bel Canto).

Наряду с развитием заметок на полях нейробиологи начали исследовать когнитивные эффекты написания — карандашом на бумаге. Так, исследование электрической активности в мозге показало, что само письмо помогает человеку лучше запоминать и понимать прочитанное и выделенное. Директор Центра дислексии, разнообразного обучения и социальной справедливости в Калифорнийском университете Мэрианн Вулф в 2022 году обсуждала важность аннотирования с NPR.

Как бывшая студентка факультета английского языка, она процитировала Марселя Пруста, объясняя, что глубокое чтение позволяет пойти дальше мудрости автора, чтобы открыть свою собственную. В этом контексте маргиналии могут помочь аннотирующему глубже понять материал и развить собственную интерпретацию текста.

Профессор иностранных языков из Университета Памуккале в Турции Демет Яйли объяснила, что на писательских семинарах, особенно в жанре художественной литературы, глубокое чтение критически важно для того, чтобы студенты могли выразить свои интерпретации и сохранять «автономию как учащегося».

Как отметила писатель и редактор Кейтлин Уэлш, в настоящее время молодежь активно занимается аннотированием. По ее словам, стиль аннотирования в интернете значительно отличается от ожиданий в академической среде. Эксперты утверждают, что любой стиль хорош, если аннотирование служит определенной цели.

Выделение каждого фрагмента диалога с любимым персонажем может показаться неразумным постороннему человеку, однако это может помочь понять, почему импонирует именно этот персонаж или как писатель развивал его историю. Читатели любовных романов часто подчеркивают, загибают уголки страниц и аннотируют свои любимые романтические или эротические сцены.

«Я читаю книги с аннотациями всю свою взрослую жизнь. В детстве я прилежно наблюдала за персонажем Рори Гилмор и ее отвратительной одержимостью стилем аннотаций Джесс Мариано в «Девочка Гилмор», и это породило во мне глубокое желание быть начитанной, а значит, и уважаемой. Притворяясь умным человеком, аннотирующим книги, можно и самому стать таким человеком», — отметила автор статьи, менеджер по редакционному процессу и правам в журнале Scientific American Брианна Кейн.

Она назвала прекрасным стремление любителей читать подобрать закладки, маркеры, стикеры и гелиевые ручки к обложке книги. Также Кейн подчеркнула, что аннотирование и пометки на полях никому не вредят, и призвала наслаждаться процессом, даже если иногда записи могут замарать страницы.

