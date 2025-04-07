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Опрос выявил потребности российских читателей книг

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Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости
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Любителям книг в России не хватает на полках магазинов книг детективного жанра. Это следует из опроса книжной сети «Буквоед», с результатами которого в понедельник, 7 апреля, ознакомилась «Газета.Ru».

Так, согласно результатам исследования, россияне выразили желание видеть в книжных магазинах более широкий ассортимент детективов (21,8%), классических произведений (9,2%) и романтической прозы (7,9%).

Также опрос обнародовал, что 58,2% участников читают книги как отечественных, так и зарубежных писателей, тогда как 11,3% отдают предпочтение исключительно российским авторам.

Кроме того, стало известно, что 34,7% опрошенных хотели бы уделять больше внимания классике, 30,5% испытывают нехватку времени на фэнтези и научную фантастику, а 15,9% — на нон-фикшн литературу. Каждый десятый участник опроса отметил, что посвятил бы больше времени исторической литературе и книгам о Родине.

Большая часть респондентов — регулярные посетители книжных магазинов. Среди них 35,6% покупают книги примерно раз в месяц, 23% — каждые одну-две недели и чаще. Еще 19,2% совершают покупки раз в два месяца, а 22,2% — реже одного раза в квартал.

Хотя многие остаются верны либо печатным, либо электронным книгам, растет число читателей, использующих разные форматы. 31,8% опрошенных заявили, что свободно переключаются между бумажными, электронными и аудиокнигами. Тем не менее большинство (56,1%) по-прежнему читают только печатные издания.

Бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина отметила в беседе с «Газета.Ru», что россияне продолжают интересоваться чтением. По ее словам, наиболее активными читателями является молодежь в возрасте 19-24 лет.

«Прямо сейчас мы наблюдаем возвращение моды на начитанность и эрудированность. Даже самые активные потребители быстрого контента начинают от него уставать и возвращаются к книгам», — сказала Щербина.

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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в Москве представили новую книгу «От Суэца до Кэмп-Дэвида. Противостояние США и СССР на Ближнем Востоке в 1950–1970 гг.» российского историка Алексея Уразова. На страницах книги разбираются секретные переговоры между политическими лидерами стран, военные перевороты и экономические процессы.

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