Самая сильная молитва о заступничестве: «Богородице Дево, радуйся»

Церковь почитает Деву Марию, Богородицу, превыше всех святых и превыше ангелов. Ей молятся о спасении и заступничестве. Молитва «Богородице Дево, радуйся» появилась еще в первые века христианства и остается важной для верующих по сей день. Знаменитая «Ave, Maria» — это та же молитва, только на латыни. О том, как и зачем ее читать — в материале «Известий».

О чем молитва «Богородице Дево, радуйся»

Молитва «Богородице Дево, радуйся» («Ave, Maria» на латыни) — благодарность и прославление Девы Марии. Текст указывает на ее избранность среди женщин всего мира и Божественное достоинство ее Сына как Спасителя людей. Но вместе с Благой вестью о рождении Спасителя шла весть и о грядущих страданиях. И тем не менее, Дева приняла волю Господа.

Зачем читать молитву «Богородице Дево, радуйся»

Молитва помогает справляться с любыми трудностями : скорбью и страхом, унынием и печалью, проблемами со здоровьем. Кроме того, молитву читают в благодарность за защиту и пищу, благословения на новые начинания.

Читать молитву можно в любое время.

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся»

Оригинал:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Перевод:

Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женщинами и благословен плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Как читать молитву «Богородице Дево, радуйся»

Молитва читается 150 раз за одни сутки. Если трудно — можно сократить до 50 раз, но лучше это делать только по началу.

После каждого произнесенного десятка следует читать по одному разу «Отче наш» и «Милосердия двери».

Другие молитвы к Богородице

«Достойно есть»

Оригинал:

Досто́йно есть я́ко во­и́с­ти­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Перевод:

Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.



«Кондак Пресвятой Богородице»

Оригинал:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся. Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Перевод:

Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!



«Кондак Взбранной Воеводе»

Оригинал:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко из­ба́вль­ше­ся от злых, бла­го­да́р­ствен­ная воспису́ем Ти раби́ Твои́ Бо­го­ро́­ди­це: но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м Ти: Ра́­дуй­ся Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.

Перевод:

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!



«О, Всепетая Мати»

Оригинал:

О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Перевод:

О всепетая Мати, родившая Слово, святейшее всех святых! Приняв нынешнее приношение, избавь от всякой напасти и изыми от будущей муки всех, Тебе восклицающих: Аллилуиа.

Особенно популярной в последние годы стала версия молитвы «О, Всепетая Мати», созданная святителем Николаем Сербским:

О Всепетая

Дево вечная,

Дево чудная.

Всесвятейшая!



Помощь скорая

Безпомощному,

Радость чудная

Безотрадному



Жезл для старого

И усталого,

Кров для странного

Безпокровного



Дите сирому

Безприютному

Матерь нежная

Сердобольная



Я Тебя молю,

Всесвятейшую,

Не отринь мою

Мольбу грешную.



Приклонись ко мне

На моление,

Поспеши ко мне

На спасение.



Руку крепкую

Ты простри ко мне,

Милость чудную

Удиви на мне.



Помоги идти

Стезёй тесною,

Помоги нести

Ношу трудную.



О Всепетая,

Я Тебе пою,

Сердобольная,

Услышь песнь мою.