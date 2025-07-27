Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ДТП с участием трех машин произошло на внутренней стороне 104-го км МКАД
Мир
Школьники из России поблагодарили Ким Чен Ына за возможность отдохнуть в КНДР
Общество
В Астрахани завершились работы по разбору завалов после обрушения дома
Авто
Треть россиян считают новым автомобиль с пробегом 20 тыс. км
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил бронемашину «Козак» ВСУ в Черниговской области
Происшествия
Более 150 тыс. жителей ДНР остались без света из-за атаки украинских дронов
Пресс-релизы
Центр «Амурский тигр» и МАЕР поздравляют с Международным днем тигра
Мир
В Польше указали на сокращение территории страны на 68 га за год
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ на окраине Часова Яра
Мир
NYP сообщила о пяти погибших и шести раненых в результате стрельбы в Нью-Йорке
Мир
Гендиректор «Роскосмоса» прибыл в США на первую с 2018 года встречу с главой NASA
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ленинградской области
Армия
Военные ВС РФ рассказали о применении уникальной тактики по ликвидации БПЛА ВСУ
Мир
В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тыс. человек
Происшествия
В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Мир
Хуситы показали кадры с россиянином из экипажа потопленного сухогруза Eternity C
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов австралийского острова Маккуори

Гастроэнтеролог рассказал о свойствах и влиянии на здоровье растворимого кофе

Белоусов: растворимый кофе может содержать вредные добавки
0
EN
Фото: Global Look Press/Silas Stein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Растворимый кофе имеет как преимущества, так и определенные ограничения в употреблении. Об особенностях растворимого кофе и его отличиях от молотого 27 июля «Извсетиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Растворимый кофе производится из экстракта кофейных зерен, который затем высушивается до порошкообразного или гранулированного состояния. Главное его достоинство — простота и скорость приготовления, что делает напиток особенно востребованным у занятых людей. Длительный срок хранения благодаря отсутствию влаги и возможности регулировать крепость напитка добавляют ему популярности. На рынке представлены различные варианты — от классического растворимого кофе до версий с ароматизаторами и без кофеина.

Горячо, но дешевеет: мировые цены на кофе могут упасть на 20%
Как это отразится на российских прилавках

Основное отличие от молотого кофе заключается в технологии производства. Молотый кофе представляет собой просто измельченные обжаренные зерна, тогда как растворимый проходит сложный процесс экстракции и сушки. Это влияет на вкусовые качества — многие ценители отмечают, что молотый кофе обладает более насыщенным и глубоким ароматом. Кроме того, в растворимый кофе иногда добавляют искусственные ароматизаторы, чего никогда не встречается в натуральном продукте.

Что касается влияния на здоровье, врач отмечает неоднозначность этого вопроса. С одной стороны, кофеин в составе напитка может улучшать концентрацию и работоспособность, но его избыток способен вызывать беспокойство и нарушения сна. Некоторые марки растворимого кофе могут содержать добавки и консерванты, поэтому важно внимательно изучать состав на упаковке. В процессе производства могут образовываться акриламид и глицериды, но их количество обычно не превышает безопасных норм.

«Многочисленные исследования подтверждают, что умеренное потребление кофе связано с определенными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Как и любой продукт, растворимый кофе требует разумного подхода к употреблению с учетом индивидуальных особенностей организма», — пояснил Белоусов.

Специалист рекомендует обращать внимание на качество продукта и собственное самочувствие после употребления напитка. При отсутствии противопоказаний и соблюдении меры растворимый кофе может стать частью сбалансированного рациона.

23 июня исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что в производстве растворимого кофе зачастую используют менее качественное сырье — остатки кофейных зерен. Несбалансированный состав сырья для растворимого кофе ухудшает его вкус, и производители компенсируют это разными добавками, как правило, вредными для организма.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025