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Сюжет:

Захарова усомнилась в искренности обещаний Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву

Захарова: Мерц хочет замолчать поставки ракет большой дальности Киеву
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Фото: TASS/ABACA
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Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о нежелании поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, на самом деле просто играет словами, транслируя приверженность к «агрессивным нарративам», а не поддержку мира на Украине. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат призвала не верить словам политика о том, что он не намерен предоставлять киевским властям указанное вооружение.

«Не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила цитату Мерца, в которой он заявил, что дискуссия о передаче Taurus сначала велась публично, что «было стратегическим преимуществом для РФ и стратегическим недостатком для ФРГ». Однако впоследствии правительство Германии решило не обнародовать данные о поставках оружия Украине.

«То есть для Берлина императивом является не мир, а «агрессивные нарративы» в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений», — резюмировала она.

Германия засекретила обсуждение поставок ракет Taurus Украине. Что нужно знать

15 мая Мерц заявил, что Берлин не планирует в ближайшее время отправку крылатых ракет Taurus Киеву. Он отметил, что не обсуждает этот вопрос с обоими председателями парламентских групп коалиции и данная тема вообще не стоит на повестке дня. Политик добавил, что это обусловлено «значительной подготовкой».

До этого, 13 мая, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что решение ФРГ отказаться от открытого обсуждения поставок Украине является технологической хитростью. По его словам, таким образом Мерц намерен избежать критики со стороны оппозиции.

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