Мерц опроверг планы по поставкам Украине крылатых ракет Taurus

Берлин не планирует в ближайшее время отправки крылатых ракет Taurus Киеву. Об этом в четверг, 15 мая, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Я также обсуждаю этот вопрос с обоими председателями парламентских групп коалиции. На данный момент он не стоит на повестке дня», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

По словам политика, это обусловлено «значительной подготовкой».

При этом Мерц добавил, что Украине поставляют другие ракеты США.

13 мая заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что решение ФРГ отказаться от открытого обсуждения поставок Украине является технологической хитростью. По его словам, таким образом Мерц намерен избежать критики со стороны оппозиции.