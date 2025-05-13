Эксперт оценил отказ ФРГ от открытого обсуждения поставок Украине
Решение ФРГ отказаться от открытого обсуждения поставок Украине является технологической хитростью. Об этом 13 мая «Известиям» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
«Это хитрость, технологическая, политтехнологическая хитрость. Если [экс-канцлер ФРГ Олаф] Шольц был вынужден обсуждать поставки, за что подвергался критике со стороны оппозиционных сил, то [нынешний канцлер ФРГ Фридрих] Мерц решил эту проблему решить следующим образом, все засекретил», — сказал он.
Эксперт отметил, что новое немецкое правительство во главе с Мерцем неоднократно выступало за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Они содержат американские компоненты, что не дает немецкому правительству распоряжаться Taurus так, как хочется, напомнил он.
«Это как бы выигрышная для них (для ФРГ. — Ред.) политтехнологическая уловка. Они просто-напросто засекретили всю информацию о поддержке Украины. Никто не знает», — заключил он.
Портал Euractiv со ссылкой на источники в немецком минобороны сообщал, что правительство Германии больше не будет открыто комментировать данные о поставках Украине и, в частности, возможную передачу Taurus Киву.
Еще 12 мая министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия готова продолжить поставки вооружения Украине, если Москва и Киев не придут к соглашению о прекращении огня.
7 мая вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц ушел от вопроса журналиста телеканала ZDF о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на него и Германию.