Германия засекретила обсуждение поставок ракет Taurus Украине. Что нужно знать

Правительство Германии засекретило информацию о поставках какого-либо вооружения Украине, в том числе дальнобойных ракет Taurus. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не сообщит, было ли принято решение об их передаче. Почему Берлин отказался обсуждать эту тему и на что повлияет поставка ракет — в материале «Известий».

Почему Германия скрывает информацию

• В Германии утверждают, что секретность в вопросе поставок Taurus вызвана нежеланием сообщать подробности, которыми смогут воспользоваться российские военные. В немецком министерстве обороны считают, что информация о количестве и датах поставок позволит нанести превентивные удары по железнодорожным составам, которые поступят на Украину. Германия ранее уже практиковала такой режим тишины, когда осуществляла первые военные поставки Украине. Однако в дальнейшем власти отказались от этой практики и стали максимально открыто и подробно отчитываться о поставках, чтобы граждане Германии могли оценивать их объемы. Одним из сторонников открытого подхода как раз был нынешний канцлер Фридрих Мерц.

• В то же время аналитики склоняются к тому, что основной причиной, по которой Германия засекретила поставки вооружения, — это опасения по поводу возможного недовольства из-за передачи Украине Taurus. Если эти ракеты будут переданы, в бундестаге начнутся протесты, причем как со стороны оппозиционных партий, так и входящих в правительственную коалицию социал-демократов (СДПГ). Именно они выступали против передачи Taurus в предыдущем правительстве Олафа Шольца, и против этого шага уже успел выступить новый председатель их фракции Маттиас Мирш. Разлад из-за Taurus грозит распадом только что созданной с огромным трудом коалиции и отставкой Мерца в статусе самого кратко правившего канцлера в истории.

• Не поддерживают отправку Taurus на Украину также в «Альтернативе для Германии» (АдГ) и в Левой партии. По этому вопросу три противоборствующие партии выражают согласие, и в правительственных кругах как Германии, так и всего Евросоюза крайне негативно отнеслись бы к их сближению. Прошлогодняя попытка Мерца сблизиться с АдГ по теме нелегальной миграции уже едва не стоила ему политической карьеры. Теперь, когда есть малейший риск попадания АдГ в мейнстрим, правительство Мерца будет всеми силами стараться этого не допустить, не отказываясь при этом от собственных целей.

• В передаче Taurus Украине ключевым вопросом станет количество поставленных ракет. От этого зависит реакция политических сих в Германии. Критику может вызывать как слишком большой объем переданных ракет, так и слишком малый. Различные партии и их представители в бундестаге получат возможность предъявить претензии и по поводу понесенных затрат, и по поводу падения уровня собственной безопасности. Но чтобы противники передачи Taurus не смогли конкретно обосновать недовольство, в правительстве Германии хотят скрыть связанную с Taurus статистику.

• Попытка скрыть поставки дальнобойных ракет не является чем-то новым в текущем конфликте. В прошлом США, Великобритания и Франция уже прибегали к тактике, когда Украина в опытном режиме запускала их снаряды, проверяла их эффективность, а уже затем о поставках объявлялось официально. О том, что страна оказывает военную помощь, становилось известно уже постфактум, когда дальнейшее обсуждение этого уже становилось бессмысленным.

На что способны ракеты Taurus

• По своим характеристикам Taurus слегка превосходят подобные ракеты SCALP из Франции и Storm Shadow из Великобритании. Немецкие снаряды более точные, их дальность полета достигает 500 км против 300 км у аналогов. Taurus может располагать проникающей боевой частью, в которой используется особо прочный стержень. Он способен пробивать землю и частично пробивать бетон. Если боевая часть использует замедлитель, то взрыв происходит под землей.

• У Taurus также есть вариант с электромагнитной боевой частью. При запуске ракеты с воздуха специальный генератор вырабатывает импульсы, которые выводят из строя электронику как на земле, так и в воздухе. Запуск Taurus с земли бывает сложно отследить, так как ракета полностью помещается в обычный морской контейнер и легко выгружается из него для приведения в боевое состояние. Она способна лететь на малых высотах, огибая рельеф местности, но при этом не достигает сверхзвуковой скорости.

Окажут ли Taurus влияние на фронт

• Влияние, которое могут оказать ракеты Taurus на положение дел на фронте, зависит от их количества, которое поступит в распоряжение Украины. Эксперты полагают, что Германия передаст не больше сотни снарядов и этот объем никак не скажется на военном потенциале Украины. Поставок со стороны Германии хватит лишь на поддержание текущей боеспособности, но никак не для достижения превосходства над российскими вооруженными силами. Это уже подтверждали поставки других дальнобойных ракет, которые в итоге никак не повлияли на общее положение дел. У стран, которые обеспечивают Украину дальнобойными снарядами, собственно, и нет цели добиться коренного перелома в конфликте, так как им выгоднее его продолжение, а не окончание.

• С учетом того как российские силы ПВО уже смогли подавить ракеты SCALP и Storm Shadow, поражение Taurus также будет решаемой задачей. Эксперты отмечают, что средства уничтожения Taurus у российских военных есть — речь идет о таких установках, как С-400, «Буг», «Панцирь» и другие. Наиболее же эффективным методом борьбы с Taurus станет выслеживание этих ракет до запуска во время перевозки по земле или на складах. После первых успешных поражений ракеты у российских специалистов появится возможность подробнее изучить ее конструкцию и систему наведения, чтобы в дальнейшем подключить еще и системы радиоэлектронной борьбы.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: