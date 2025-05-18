В ЦАХАЛ заявили о начале масштабной наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 мая объявила о начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа.

«За прошедшие сутки войска Армии обороны Израиля под южным командованием, включая как действующих военнослужащих, так и резервистов, начали масштабные наземные операции по всему северу и югу сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона», — указано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что за прошедшую неделю ВВС Израиля поразили свыше 670 объектов ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземную операцию.

Израильская армия уже уничтожила десятки бойцов движения и в настоящее время развертывается на ключевых позициях в секторе Газа, уточняется в заявлении.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа по мере необходимости, чтобы защитить израильских мирных жителей», — добавили в ЦАХАЛ.

Ранее в тот же день СМИ сообщили, что по меньшей мере 125 человек погибли при утренних авиаударах Израиля по сектору Газа. Уточняется, что 36 из погибших убиты в лагере беженцев в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе.

О планах ЦАХАЛ по расширению наземной операции в секторе Газа стало известно 17 мая. В израильской армии тогда заявили, что продолжают добиваться освобождения заложников и уничтожения ХАМАС.