СМИ сообщили о 125 погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа

По меньшей мере 125 человек погибли при утренних авиаударах Израиля по сектору Газа. Об этом 18 мая сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

«Израильские войска продолжают бомбардировки Газы, убив по меньшей мере 125 палестинцев с рассвета», — написали в материале.

Уточняется, что 36 из погибших убиты в лагере беженцев в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе.

По данным минздрава палестинского анклава, за последние 24 часа 361 раненый был доставлен в больницы. Среди убитых было пять палестинцев, чьи тела были извлечены из-под завалов. Число жертв с 7 октября 2023 года возросло до 53 339, 121 034 палестинца пострадали.

Ранее в этот день сообщалось, что глава военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Синвар обнаружен мертвым в туннеле под Хан-Юнисом на юге сектора Газа. Синвар был ликвидирован в результате авиаударов со стороны Израиля несколько дней назад в районе Европейской больницы к востоку от Хан-Юниса.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута. Даже если палестинское движение отпустит 10 заложников, израильская сторона не остановится, подчеркнул премьер-министр.