По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве в столице Сомали

В результате взрыва около пункта отбора на военную службу в сомалийской столице Могадишо погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом 18 мая сообщил телеканал SMS Somali TV в соцсети X (бывший Twitter).

«По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва бомбы, направленной на молодых новобранцев в военном лагере Дамааньо в районе Ходан в Могадишо», — говорится публикации.

Уточняется, что взрыв прогремел около 09:20 (совпадает с мск) в ходе регистрации новобранцев в национальную армию Сомали. Предварительно, пострадавшие получили серьезные травмы.

Позже телеканал сообщил, что взрыв произвел террорист-смертник. Уточняется, что сотрудники сил безопасности успели перехватить нападавшего, прежде чем он смог добраться до предполагаемой гражданской цели.

Накануне около клиники репродуктивной медицины в калифорнийском Палм-Спрингс взорвался автомобиль. В результате погиб один человек, еще пять пострадали. Источник канала NBC News в правоохранительных органах сообщил, что объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия. На следующий день, 18 мая, министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди сообщила, что Федеральное бюро расследований начало расследование по факту взрыва.

Утром 18 мая ФБР признало взрыв террористическим актом. Руководитель отделения ведомства в Лос-Анджелесе Акил Дэвис уточнил, что поизошедшее «вероятно, является одним из крупнейших расследований взрывов, которые проводили в Южной Калифорнии».