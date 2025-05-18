ФБР признало террористическим актом взрыв автомобиля в Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало взрыв бомбы в автомобиле около клиники репродуктивной медицины в калифорнийском Палм-Спрингс террористическим актом. Об этом 18 мая сообщил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис в ходе пресс-конференции.

«Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма», — цитирует его телеканал CBS News.

По его словам, данный инцидент «вероятно, является одним из крупнейших расследований взрывов, которые проводили в Южной Калифорнии».

Начальник полиции Палм-Спрингс Энди Миллс в том числе назвал произошедшее актом терроризма.

Автомобиль взорвался 17 мая. В результате погиб один человек, еще пять пострадали. Источник в правоохранительных органах сообщил, что информации о пострадавших или возможных мотивах пока нет, но объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия. На следующий день, 18 мая, министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди сообщила, что ФБР начало расследование по факту взрыва.