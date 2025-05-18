ФБР начало расследование взрыва автомобиля в Калифорнии
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование взрыва автомобиля в Калифорнии. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщила министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.
«Меня проинформировали о взрыве у клиники репродуктивной медицины в Палм-Спрингс, Калифорния. Федеральные агенты сейчас на месте [происшествия], реагируют вместе с местными правоохранительными органами», — написала она на своей странице в Х (бывш. Twitter).
Бонди также отметила, что взрыв произошел в клинике по лечению бесплодия. Местные власти не исключают версию о теракте.
Ранее, 17 мая, в Калифорнии в результате взрыва автомобиля один человек погиб и пять пострадали. Источник в правоохранительных органах сообщил, что информации о пострадавших или возможных мотивах пока нет, но объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия.