В Калифорнии в результате взрыва автомобиля один человек погиб
В Палм-Спрингс, Калифорния, в результате взрыва автомобиля погиб один человек. Об этом в субботу, 17 мая, сообщает телеканал NBC News.
«В результате взрыва образовалось огромное поле обломков, повредившее ряд ближайших зданий», — говорится в материале телеканала.
Личность погибшего и его причастность к взрыву пока не установлены. Источник в правоохранительных органах сообщил, что информации о пострадавших или возможных мотивах пока нет, но объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия.
Ранее, 29 апреля, при взрыве в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия на территории Румынии погиб один сотрудник подразделения. Уточнялось, что погибшая 47-летняя женщина занималась физико-химическим анализом взрывчатых и пиротехнических материалов.