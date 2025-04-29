СМИ сообщили о взрыве в военной лаборатории в Румынии
В Румынии в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия произошел взрыв. Об этом 29 апреля сообщил телеканал Antena 3 со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
«Во вторник около 14:00 в артиллерийской лаборатории армии в Пантелимоне (жудец Илфов) произошел взрыв, за которым последовал пожар, в результате которого погиб гражданский сотрудник подразделения», — указано в публикации.
По данным издания, умерла 47-летняя женщина, которая занималась физико-химическим анализом взрывчатых и пиротехнических материалов. Пожар был потушен, уточнили там.
По факту случившегося проводится проверка. Что стало причиной взрыва, не указывается.
В декабре в городе Отвоцке Мазовецкого воеводства в Польше произошел пожар в лаборатории Научно-технологического парка Национального центра ядерных исследований (NCBJ).