В Москве обнаружили сумки с частями тела мужчины

На северо-востоке Москвы обнаружили сумки с расчлененным телом мужчины, возбуждено дело об убийстве. Об этом 18 мая сообщили в столичном главке следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ.

Уточняется, что одну сумку обнаружили в ночь с 17 на 18 мая вблизи жилого дома на улице Заповедной. По данным ведомства, внутри находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позже в парковой зоне «Яуза» на улице Менжинского обнаружили вторую сумку с фрагментами тела погибшего.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проверки следователи и криминалисты осмотрели места происшествий, опросили местных жителей, а также изъяли и просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.

«Удалось установить личность злоумышленника. Им оказался знакомый потерпевшего, 1989 года рождения. В настоящее время фигурант задержан и доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия», — говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

1 марта на склоне, ведущим от улицы Славянской к реке Неве, в Санкт-Петербурге обнаружили два чемодана с человеческими останками. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Уточнялось, что чемоданы нашел петербуржец, который закалялся и устраивал поблизости заплыв.