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В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти.

Кадры с людьми, которые, предположительно, бросили два чемодана с частями тела на улице Санкт-Петербурга, есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как два человека в темное время суток катят чемоданы по безлюдной улице.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, останки принадлежат мужчине. Отмечается, что чемоданы обнаружил петербуржец, который закалялся и устраивал заплыв поблизости.

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Об обнаружении двух чемоданов с частями тела на улице Славянской в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. Обстоятельства инцидента и личность погибшего устанавливаются.

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