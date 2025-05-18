Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ

Бывший футболист «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому хоккеисту и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину коллекционную пару бутс в честь его рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 мая сообщила супруга хоккеиста Анастасия Шубская в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Огромные поздравления с 895-ю голами. Чуть больше, чем у меня», — написал футболист на обуви.

Подаренные бутсы входят в коллекцию бренда Adidas Copa Mundial.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.