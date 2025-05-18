Три человека погибли в результате пожара в подмосковной деревне Молзино
При пожаре в деревне Молзино Московской области погибли три человека. Об этом 18 мая сообщил источник «Известий».
«Тела погибшего мужчины и двух женщин обнаружили в подвале здания на Советской улице, еще один человек пострадал», — указал источник.
Уточняется, что огонь уничтожил три машины. Пламя тушат еще в другой части здания.
На месте происшествия работают пожарные.
Ранее в этот день в Ленском районе Якутии при пожаре в частном жилом доме погиб один человек и четверо пострадали. К тушению пожара площадью 96 кв. м привлекли 21 человека и семь единиц техники.