Один человек погиб и четыре пострадали при пожаре в частном доме в Якутии
В Ленском районе Якутии при пожаре в частном жилом доме погиб один человек и четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Саха.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом открытым пламенем», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
На месте возгорания спасатели обнаружили тело погибшего и четверых пострадавших, трое из которых — дети.
К тушению пожара площадью 96 кв. м привлекли 21 человека и семь единиц техники.
В городе Сельцо Брянской области ночью 17 мая произошло возгорание дома, в результате погибли двое мужчин и женщина. Пожарные обнаружили тела 57-летнего и 63-летнего мужчин и 65-летней женщины при разборе сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу дома и повредил всё имущество.