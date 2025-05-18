Реклама
Прямой эфир
Армия
Балтийский флот отметит свою 322-ю годовщину со дня основания
Мир
СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля
Спорт
Представитель Овечкина рассказал о его возвращении в Россию
Мир
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Армия
Оператор FPV-дронов уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО
Общество
Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при аренде жилья
Мир
ФБР начало расследование взрыва автомобиля в Калифорнии
Армия
Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью
Мир
WSJ узнала цель атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году
Происшествия
В Приморье в бухте Емар обнаружили мертвого амурского тигра
Мир
В Румынии полиция вывела с избирательного участка Симиона и Джорджеску
Армия
Патрушев заявил о пресечении БФ провокаций со стороны недружественных стран
Спорт
«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
Мир
В Польше началось голосование на выборах президента
Армия
Силы ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Мир
Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Общество
В МВД рассказали о праве россиян поставить прочерк в паспорте вместо подписи
Сюжет:

WSJ узнала цель атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году

WSJ: ХАМАС напало на Израиль с целью сорвать их сделку с Саудовской Аравией
0
EN
Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября 2023 года с целью срыва переговоров о нормализации отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом 17 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, найденный израильскими военными в одном из туннелей в секторе Газа.

«Высшие руководители палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года начали атаку на Израиль с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, согласно протоколу встречи на высоком уровне в Газе», — говорится в публикации.

По данным издания, речь идет о протоколе совещания, прошедшего 2 октября 2023 года, в котором бывший глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар предупредил о рисках заключения сделки между Израилем и Эр-Риядом.

Он отметил, что соглашение может стать прецедентом, за которым последуют другие арабские и мусульманские страны, что, по его мнению, нанесет ущерб палестинской позиции. В этой связи Синвар призвал к «чрезвычайным мерам», чтобы сорвать процесс.

Представители арабских спецслужб, знакомые с деятельностью ХАМАС, подтвердили изданию подлинность найденного протокола.

Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе
В переговорах при посредничестве Египта и Катара появилась позитивная динамика

17 мая сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширение военной операции в секторе Газа.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025