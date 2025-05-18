WSJ узнала цель атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году
Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября 2023 года с целью срыва переговоров о нормализации отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом 17 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, найденный израильскими военными в одном из туннелей в секторе Газа.
«Высшие руководители палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года начали атаку на Израиль с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, согласно протоколу встречи на высоком уровне в Газе», — говорится в публикации.
По данным издания, речь идет о протоколе совещания, прошедшего 2 октября 2023 года, в котором бывший глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар предупредил о рисках заключения сделки между Израилем и Эр-Риядом.
Он отметил, что соглашение может стать прецедентом, за которым последуют другие арабские и мусульманские страны, что, по его мнению, нанесет ущерб палестинской позиции. В этой связи Синвар призвал к «чрезвычайным мерам», чтобы сорвать процесс.
Представители арабских спецслужб, знакомые с деятельностью ХАМАС, подтвердили изданию подлинность найденного протокола.
17 мая сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширение военной операции в секторе Газа.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.