СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля
Поставки нефти из России и Саудовской Аравии могут оказаться важнее для Соединенных Штатов, чем отношениями с Украиной и Израилем. Об этом 17 мая заявил портал UnHerd.
«Если США скоро понадобится импортировать больше нефти, то они поставят отношения с Россией и Саудовской Аравией выше отношений с Украиной и Израилем», — говорится в материале.
1 мая агентство Bloomberg сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, в свою очередь, заявил «Известиям», что разработанный в Соединенных Штатах законопроект о пошлинах в 500% носит популистский характер. Это означает полное прекращение торговли.