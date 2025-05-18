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СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля

UnHerd: РФ и Саудовская Аравия могут стать для США важнее Украины и Израиля
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Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency
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Поставки нефти из России и Саудовской Аравии могут оказаться важнее для Соединенных Штатов, чем отношениями с Украиной и Израилем. Об этом 17 мая заявил портал UnHerd.

«Если США скоро понадобится импортировать больше нефти, то они поставят отношения с Россией и Саудовской Аравией выше отношений с Украиной и Израилем», — говорится в материале.

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1 мая агентство Bloomberg сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, в свою очередь, заявил «Известиям», что разработанный в Соединенных Штатах законопроект о пошлинах в 500% носит популистский характер. Это означает полное прекращение торговли.

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