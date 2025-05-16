Нефтяная опора России: как сохранить баланс между сегодняшними вызовами и будущей стабильностью

В 2024 году нефтяная отрасль в очередной раз подтвердила свою роль основного донора федерального бюджета. Несмотря на санкционное давление, перестройку логистических маршрутов и смену рынков сбыта, нефть продолжает оставаться главным источником валютных поступлений — 8,5 трлн рублей по итогам 2023 года, по данным Минэнерго. Однако за этими цифрами скрывается серьезный технологический вызов: растет доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), освоение которых требует значительных инвестиций и инновационных решений. О ключевых задачах нефтяной отрасли в ближайшие годы рассуждают эксперты в материале «Известий».

Фундамент бюджета под вопросом

Согласно отчету Минфина, за январь—сентябрь 2024 года нефтегазовые доходы составили 31,7% федерального бюджета, превысив как прошлогодний показатель (28,3%), так и плановый ориентир (31,3%). Доминирование нефти в этой структуре неоспоримо: 80% поступлений обеспечивает именно ее добыча. Налоговая система сектора базируется на трех ключевых элементах: налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на дополнительный доход (НДД) и экспортных пошлинах. Динамика этих компонентов разнонаправлена: доля НДПИ выросла с 80% в 2023 году до 83,5% в 2024-м, НДД увеличился с 11% до 13,9%, тогда как экспортные пошлины, в рамках налогового маневра, сократились с 21,6% (2022) до 2,5%.

Усиление роли нефти в нефтегазовых доходах очевидно: за девять месяцев 2024 года ее доля достигла 77,7% против 66,5% в 2022-м. Газовый сектор, напротив, демонстрирует спад — 16,3% против 30,2% два года назад. Основные причины — снижение цен на газ и отмена надбавки к НДПИ для «Газпрома».

Рост нефтяных доходов впечатляет: 6,5 трлн рублей за отчетный период, что в 1,6 раза превышает показатели 2023 года. Параллельно растут ненефтегазовые поступления (+26,9%), что эксперты расценивают как признак успешной диверсификации экономики. Однако правительство прогнозирует снижение доли нефтегаза в бюджете до 22,6% к 2027 году — это следствие налоговой реформы, включая повышение ставки налога на прибыль до 25%. Тем не менее даже в этом сценарии отрасль сохранит статус критически важного источника финансирования.

От рекордов к стратегии сдерживания

Россия сохраняет позиции одного из мировых лидеров по добыче нефти, несмотря на внешнеполитические ограничения. С 2013 по 2019 год объемы добычи стабильно росли, достигнув исторического максимума в 560 млн тонн. Однако пандемия и участие в сделке ОПЕК+ скорректировали траекторию: в 2024 году показатель составил 516 млн тонн.

«Сегодня наша цель — не экстенсивный рост, а удержание стабильного уровня добычи за счёт рационального использования инфраструктуры и технологий увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях», — отмечает Семен Гарагуль, генеральный директор компании «Оил Ресурс».

Ограничения ОПЕК+, санкции, эмбарго на морские поставки нефти, ценовые потолки и сезонные факторы (например, логистические сложности в Арктике) формируют новый ландшафт отрасли. Дополнительный риск — замедление прироста запасов: в 2023 году он составил 550 млн тонн, что стало минимальным значением с 2016 года.

Эксперты компании «Оил Ресурс» подчеркивают, что ключевая задача отрасли на ближайшие годы — сохранить объемы добычи и налоговых отчислений, избежав резкого роста себестоимости. В этом должны помочь новые технологии.

Вызовы и технологический ответ

Переход к освоению трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) — один из главных трендов отрасли. На их долю уже приходится свыше 50% ресурсной базы страны и 32% текущей добычи.

Как отмечал еще в январе 2024 года глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров, уровень добычи из ТрИЗ составлял около 30%. За прошедший год их доля только выросла. По оценкам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, выступавшего на сессии «Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития отрасли на 10 лет», уже к 2030 году доля ТрИЗ в общей добыче российской нефти составит 80% и больше. Процесс уже идет: по данным Минэнерго, на которые ссылались «Ведомости», по итогам 2024 года проходка в горизонтальном бурении выросла на 9,5% и составила 20,5 млн м., что говорит о более активном освоении запасов на старых месторождениях.

Освоение месторождений с ТрИЗ — тюменская свита, баженовская свита, доманиковая свита, абалакская свита, хадумская свита, ачимовские отложения, доюрские отложения — требует внедрения прорывных технологий: термическое заводнение, закачка газа, многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП), горизонтальное бурение и технология термохимического воздействия (ТТХВ). Компания «Оил Ресурс» планирует в 2025 году начать испытания собственной версии ТТХВ. В рамках этого проекта в феврале 2025 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с Институтом геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета, в котором ведется научная работа по освоению трудноизвлекаемых запасов на российских месторождениях.

«ТрИЗ — стратегическое направление. Мы переосмысляем потенциал зрелых нефтяных регионов, не расширяя географию за счет высокорисковых проектов», — подчеркивает Семён Гарагуль.

Между стабильностью и спадом

При сохранении текущей стратегии добычи основная нагрузка ляжет на Западную Сибирь и Урало-Поволжье, тогда как Восточная Сибирь рассматривается как перспективный регион для развития, что отмечает в своих работах научный руководитель Института проблем нефти и газа РАН академик Анатолий Дмитриевский.

Отметим, что Энергетическая стратегия РФ на период до 2050 года, утвержденная правительством России 12 апреля 2025 года, ставит в рамках целевого сценария сохранение добычи на уровне не менее 540 млн тонн в год. Для этого необходимо создавать условия для ввода нерентабельных запасов, которые составляют более 10 млрд тонн, в особенности на сложных объектах с низкой проницаемостью с применением горизонтального бурения. В рамках стратегии правительства комплекс мер по освоению ТрИЗ позволит вовлечь в разработку более 5 млрд тонн запасов и обеспечит развитие новых регионов добычи, которые дадут около 80 млн тонн добычи на горизонте 2036 года.

При сохранении действующих подходов и без значительных инвестиций, то есть в инерционном сценарии стратегии Правительства, прогнозируется снижение добычи нефти до 477 млн тонн в год к 2036 году и до 360 млн тонн в год к 2050 году.

В поисках равновесия

Как ключевой игрок ОПЕК+, Россия демонстрирует стратегическую дисциплину, сдерживая добычу нефти, балансируя между интересами рынка и внутренними задачами. Этот курс особенно важен на фоне натиска «зеленой» повестки — глобального энергоперехода, декарбонизации и роста популярности ВИЭ.

Нефтяная отрасль остается опорой экономики в условиях санкций и глобальных трансформаций. Она не просто поддерживает экономику, но и дает маневр для стратегических решений, позволяя балансировать между вызовами сегодняшнего дня и неопределенностью завтрашнего. Акцент на стабильность добычи, переработку и ТрИЗ отражает смену вектора: от количественных рекордов к технологической эффективности.

По мнению экспертов, в то время как реальность ставит перед энергетикой противоречивые задачи: одновременно и декарбонизации, и надежных поставок, Россия делает ставку на многозадачность и тестирует подход, в котором нефть станет не прошлым, а будущим.