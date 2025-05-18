В ДНР при атаке ВСУ один мирный житель погиб и еще три пострадали
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки, в результате один человек погиб и еще три получили ранения. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Четыре вооруженных атаки на горловском направлении. Одна вооруженная атака на светлодарском направлении», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Как указано, украинские боевики атаковали регион десятью различными боеприпасами.
Уточняется, что при атаке ВСУ на мирных жителей также повреждения получили три жилых дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.
Ранее, 17 мая, в поселке Владимировка ДНР один мужчина погиб и еще один получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП).