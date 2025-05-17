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В ДНР погиб мужчина при детонации взрывоопасного предмета

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В поселке Владимировка Донецкой Народной Республики (ДНР) один мужчина погиб и еще один получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом 17 мая сообщила диспетчерская служба гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) администрации Волновахского района республики.

«В 15:30 в поселке городского типа Владимировка вследствие детонации ВОП пострадал мужчина 1956 года рождения и погиб мужчина 1969 года рождения», — указано в Telegram-канале администрации.

Власти призвали граждан быть внимательными и бдительными, внимательно смотреть под ноги и не поднимать незнакомые предметы.

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10 мая глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения в Петровском районе города при детонации взрывоопасного предмета. Пострадала женщина 1963 года рождения. Кулемзин добавил, что пострадавшей оказали медицинскую помощь.

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