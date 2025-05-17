Реклама
Рубио опроверг становление Ватикана посредником в урегулировании на Украине

Фото: ТАСС/POOL/JACK GUEZ
Ватикан не возьмет роль страны-посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом в субботу, 17 мая, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я бы не стал называть его посредником, но это определенно то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам было бы удобно приехать», — передает его слова пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о возможности становления Ватикана посредником в мирном урегулировании.

Уточняется, что у Рубио в этот день состоялась встреча с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они обсудили вопрос урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна играть роль посредника для продвижения переговоров между Россией и Украиной и сохранения каналов связи между сторонами. Он назвал самым большим желанием Турции — получить результаты от мирных переговоров.

Днем ранее глава российской делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины в Стамбуле. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.

