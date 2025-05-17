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Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам России и Украины

Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины
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Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
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Турция продолжит прилагать усилия для продвижения переговоров между Россией и Украиной и сохранения каналов связи между сторонами. Об этом 17 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после возвращения из Албании.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и продолжали переговоры», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер также заявил, что «самое большое желание Турции» — это получить результат от мирных переговоров.

«Поэтому мы полны решимости продолжать играть роль посредника в деле прекращения этого <конфликта>», — заключил Эрдоган.

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16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

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