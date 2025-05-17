«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:2 в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась на ледовой арен «Трактор» в Челябинске 17 мая.
В составе «Локомотив» шайбами отличились Артур Каюмов (19-я и 59-я минуты), Байрон Фрейз (22-я), Никита Кирьянов (35-я) и Алексей Береглазов (60-я). У хозяев льда шайбы забили Виталий Кравцов (17-я) и Александр Рыков (44-я).
Таким образом счет в серии стал 2:1 в пользу ярославской команды. Четвертая игра финального противостояния пройдет 19 мая в Челябинске.
В первом матче серии 13 мая «Трактор» обыграл ярославскую команду в гостях со счетом 2:1. Решающие шайбы челябинцы забросили с разницей в 13 секунд в начале третьего периода.