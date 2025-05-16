Задавить «Трактор»: «Локомотив» сравнял счет в Кубке Гагарина

«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ — 4:1. Голы ярославской команды забили Александр Полунин, Георгий Иванов, Максим Березкин и Никита Кирьянов (в пустые ворота). Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился результативной передачей в этой игре и набрал 750-е очко в КХЛ. Автором единственной заброшенной шайбы челябинского клуба стал Чарльз Робинсон, который отличился в меньшинстве, но не смог доиграть матч из-за травмы. Так ярославцы сравняли счет в серии до четырех побед (1–1). Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске.

16 лет спустя

Неудачи «Локомотива» в финальных сериях Кубка Гагарина тянулись аж с первого сезона в истории КХЛ. Тогда, 16 лет назад, ярославцы, ведя 3–2 в противостоянии с «Ак Барсом», проиграли в шестом и седьмом матчах. В прошлом сезоне «Локомотив» не смог ни разу победить «Магнитку», а на днях начал с поражения финал-2024/25 против «Трактора» (2:1).

Причем не скажешь, что ярославцы играли намного хуже челябинцев, но соперник лучше реализовал свои моменты. Утешало болельщиков «Локомотива» только то, что ярославцы уже начинали с поражения две предыдущие серии — с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Исправлять ошибки Игорь Никитин умеет, и во втором матче он это продемонстрировал. Хотя началось всё для «Локомотива» не слишком удачно: Бадди Робинсон в меньшинстве убежал к воротам ярославцев и переиграл Даниила Исаева.

«Локомотив» старался играть куда активнее, чем в первой встрече, но комбинировать в зоне «Трактора» не слишком получалось. Челябинцы, напротив, открыв счет, чуть сбавили активность — какие-то моменты у гостей появлялись только в большинстве. Казалось, что «Трактор» долго будет оберегать минимальное преимущество, но на старте второй двадцатиминутки ярославцы вспомнили, что в плей-офф голы чаще всего приходят с пятака. Стоило чуть растеряться вратарю гостей Заку Фукале, как этим тут же воспользовался Александр Полунин.

Уже через пару смен состоялся момент, который мог стать переломным. У всех в памяти ситуация из прошлого плей-офф, когда Фукале получил травму в первом матче серии против «Локомотива» в столкновении с Максимом Шалуновым. Многие тогда обвиняли нападающего ярославцев в умышленной грубости, а Фукале в той серии на льду больше не появлялся. На этот раз Шалунов на полной скорости уже без шайбы влетел в Робинсона. Американец с трудом покинул площадку, но удаления не последовало — судьи посчитали столкновение игровым моментом.

— Пока что у меня нет новостей по состоянию Чарльза Робинсона. Судья сказал, что в этом эпизоде не было удалений. Значит, удалений не было, — отметил после матча наставник «Трактора» Бенуа Гру. — «Локомотив» был сегодня лучшей командой на протяжении всего второго матча, но, разумеется, потеря такого игрока влияет на команду.

Фактор Радулова

Без Робинсона «Трактор» действительно стал выглядеть слабее, чем и воспользовались хозяева. Несмотря на то что летом Александру Радулову исполнится 39 лет, с возрастом он не перестает быть сгустком энергии. Молодому составу «Локомотива» именно такой батарейки и не хватало. В концовке второго периода Радулов вылез из угла на пятак, забить ему не удалось, но на добивании первым оказался Георгий Иванов.

Сумасшедшее давление, которым «Локомотив» дожал своего соперника, чуть ослабло в третьем периоде. Но возможностей у челябинцев от этого не прибавилось. Когда команда Никитина ведет в счете, забить ей крайне сложно. Вслед за «Торпедо», «Авангардом» и «Салаватом» это испытал на себе и «Трактор». А в концовке третьего периода Максим Березкин окончательно снял вопросы о победителе — вновь шайбой с пятака.

«Локомотив» заслуженно выиграл второй матч — это признал после игры и главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. Зверски настроенных ярославцев его парни остановить не смогли.

— Мы на протяжении всего сезона говорим парням, что реакция на забитые и пропущенные шайбы — это класс команды, — отметил на пресс-конференции Игорь Никитин. — В первом матче у нас была неправильная реакция [на пропущенную шайбу]. А теперь всё было по делу. Мы растем. Это финал, обе команды достойны друг друга. Все должны уметь играть и в обороне, и в атаке. Во второй игре мои парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что превратили его в голы.

4–0 в финале не будет, и это уже хорошо. Такую серию хочется видеть как можно дольше, а победителя — узнать 25 мая, в день предполагаемого седьмого матча.