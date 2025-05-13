«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина
Челябинский хоккейный клуб (ХК) «Трактор» победил ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра прошла в Ярославле 13 мая и завершилась со счетом 2:1.
Решающие шайбы челябинцы забросили с разницей в 13 секунд в начале третьего периода. На 44-й минуте отличился Максим Шабанов, следом — Александр Кадейкин. У хозяев единственный гол на 54-й минуте забил Максим Березкин.
Для форварда «Трактора» Андрея Светлакова начавшаяся финальная серия Кубка Гагарина стала седьмой в карьере — он установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по этому показателю.
Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдет в Ярославле 15 мая.
6 мая «Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3. Таким образом, челябинцы выиграли серию со счетом 4:1 и во второй раз в своей истории стали финалистами Кубка Гагарина.