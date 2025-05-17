ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты в четырех района Белгородской области. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино при атаке беспилотника загорелось складское помещение, а также посекло осколками припаркованный автобус.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа системой РЭБ подавлен FPV-дрон — в жилом доме повреждены кровля, окна, фасад и забор», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Валуйском округе обстрелу подверглись село Шведуновка и хутор Лобковка, в последнем взрывной волной было повреждено остекление частного дома. Также в населенном пункте Бочанка Волоконовского района в результате детонации дрона были повреждены две хозяйственные постройки.

В Белгородском районе удары привели к возгоранию кровли жилого дома в поселке Октябрьский и к повреждению стены склада на сельхозпредприятии в селе Бессоновка.

Жертв и пострадавших в результате атак ВСУ, предварительно, не было, добавил Гладков.

Ранее в тот же день Гладков сообщил, что в течение суток более 100 беспилотников ВСУ совершили атаку на Белгородскую область. В общей сложности в течение суток системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионом 45 дронов и одну воздушную цель. В результате атак ВСУ один человек погиб, еще один пострадал.