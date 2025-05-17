ФК «Балтика» стал победителем Первой лиги впервые за 30 лет
Футбольный клуб (ФК) «Балтика» сыграл вничью 0:0 с красноярским «Енисеем» в матче 33-го тура Первой лиги и гарантировал себе победу в турнире. Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде 17 мая.
Отрыв набравшей 68 очков «Балтики» от занимающего вторую строчку в таблице московского «Торпедо» составил четыре балла за тур до финиша чемпионата. Последний раз калининградский клуб выигрывал Первую лигу в 1995 году.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал победителем Первой лиги второй сезон подряд. В прошлом году первое место в турнире под его руководством заняли «Химки», добавляет «Спорт-Экспресс».
Ранее в тот же день ФК «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и покинул высший дивизион. По итогам встречи «Оренбург», набравший 19 очков и занимающий 15-е место в турнирной таблице, лишился шансов остаться в РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.