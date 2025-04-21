«Уверен, что решим задачу выхода в РПЛ»

Год назад футболисты екатеринбургского «Урала» неожиданно вылетели из РПЛ. Теперь они пытаются вернуться в элиту. Накануне 29-го тура чемпионата России в первой лиге команда находилась на третьем месте, дающем право сыграть в переходных матчах. Но если 21 апреля клуб выиграет в гостях у московского «Торпедо», то сместит его со второго места и за пять туров до финиша окажется в зоне прямого выхода в РПЛ. Чтобы решить задачу, зимой «Урал» приобрел у выступающего в элите воронежского «Факела» нападающего Евгения Маркова. Вместе с ним команда пошумела в Кубке России, дойдя до первого этапа полуфинала Пути регионов, откуда лишь на прошедшей неделе вылетела, проиграв в гостях московскому «Спартаку» (0:3).

В интервью «Известиям» Марков оценил атмосферу на домашней арене «Спартака», прокомментировал тяжелое положение «Факела» в РПЛ, оценил шансы «Урала» вернуться в элиту и рассказал о работе под руководством молодого исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургской команды 34-летнего Олега Шатова, менее двух лет назад завершившего карьеру футболиста.

— Были шансы зацепиться за матч со «Спартаком» и попытаться пройти дальше в Кубке России?

— Шансы всегда есть. Но мы пропустили от «Спартака» необязательный быстрый гол после нашей ошибки. А потом уже стали раскрываться и пропустили еще. Думаю, если бы не быстрый гол, игра могла сложиться по-другому.

— Весной «Урал» играл на два фронта. Не был Кубок вторичным соревнованием для вас с учетом того, что в самом разгаре борьба за выход в РПЛ?

— Нет, никакого распределения по важности не было. Играть на таком стадионе, как у «Спартака», когда еще наконец-то пришли на матч его фанаты, — это совсем другая атмосфера. Чувствуется, как будто ты играешь в Лиге чемпионов. И в такой атмосфере хочется проявить себя как можно лучше — одно это заставляло нас играть на победу в Кубке. Так что мы этот турнир точно не ставили ниже первой лиги.

Надеюсь, что такая атмосфера, как на домашнем стадионе «Спартака», будет всегда. Не важно, за кого болеют трибуны, за твою команду или за соперника — при таком большом количестве зрителей всегда хочется играть.

— Вы ведь еще недавно играли в Воронеже за «Факел» при полных трибунах. Или атмосфера отличается от того, что было на «Спартаке»?

— В Воронеже тоже отличная атмосфера. Я о том и говорю, что такая атмосфера, как на «Спартаке» и «Факеле», должна быть на всех матчах премьер-лиги. Тогда наш футбол очень серьезно вырастет.

— В Екатеринбурге на домашних матчах «Урала» в первой лиге сейчас сложности с атмосферой?

— Пока тяжеловато. Но надеюсь, сейчас народ тоже начнет ходить на нас в связи с результатами команды. В Екатеринбурге тоже очень хорошие болельщики, но хотим, чтобы их было еще больше.

— Можно сказать, что ближайший выездной матч с «Торпедо» — ключевой для «Урала» в этом чемпионате в первой лиге?

— Конечно, это один из наиважнейших матчей сезона. Надо побеждать «Торпедо», потому что победа дает возможность подняться на второе место, в зону прямого выхода в РПЛ. Соперник непростой, но мы сделаем всё, чтобы его победить.

— Как адаптировались к своей новой команде?

— Отлично. Единственная проблема — пока не получается забить. Но уверен, что со временем у меня это получится.

— Считается, что «Урал» по своим финансовым возможностям выше «Факела», но при этом Воронеж всё равно пока в РПЛ, и вы как минимум на полгода согласились на понижение до первой лиги. На ваш взгляд, игра стоит свеч?

— Посмотрим в конце сезона. Конечно, тяжело было на это решиться — тяжелое решение. Но «Урал» — большой клуб. Я, в принципе, уверен, что мы решим задачу выхода в РПЛ.

— Следите за «Факелом», находящимся сейчас на последнем месте в РПЛ?

— Естественно, слежу за «Факелом», общаюсь с ребятами в клубе. У них сейчас сложная ситуация. Но думаю, шансы спастись от вылета из РПЛ еще остаются. Надеюсь, они смогут выбраться.

— За счет чего? В прошлые два сезона за пять туров до финиша «Факел» всё же был не на последнем месте, а повыше, потому и спасался?

— Да за счет того же самого, что и в прошлые разы. Борьба, болельщики, страсть, желание.

— Каково вам играть в «Урале» под руководством Олега Шатова, который старше вас всего на четыре года? Он уже привык к работе тренера?

— Я с Олегом Александровичем давно знаком. Еще со времен, когда мне было 16 лет. Он очень сильно поменялся, став тренером. Его сознание, то, как он разговаривает с ребятами, как руководит командой, какую атмосферу создает в коллективе — это дорого стоит. У него большое будущее как у тренера.

— Как он разговаривает с командой?

— Все же понимают, что перед ними не недавний партнер по команде, а уже главный тренер. Все соблюдают субординацию. Тем не менее Шатов всё равно близок к команде, всем доверяет и всем дает шанс проявить себя.

— Вы его называете Олегом Александровичем или просто Олегом?

— Конечно, Олегом Александровичем.

— Легко сдерживаете себя, чтобы не назвать просто по имени?

— Даже не сдерживаю себя — просто спокойно называю его по имени и отчеству. Субординация должна быть.

— Если по итогам нынешнего сезона «Урал» выйдет в РПЛ, то с нынешним составом и тренерским штабом сможет там решать серьезные задачи?

— Смотря что вы подразумеваете под решением серьезных задач.

— Остаться в РПЛ без переходных матчей, то есть занять место не ниже 12-го — давайте с этого начнем.

— 100% можем в нынешнем составе решать такую задачу. Даже усиление не нужно никакое.

— А если бороться за медали?

— Тут, конечно, нужно усиливаться. Причем нехилое такое усиление необходимо (смеется).