ФК «Оренбург» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и покинул высший дивизион. Встреча состоялась 17 мая на домашнем стадионе «Оренбурга».
В команде победителей голами отметились нападающий Джон Кордоба и защитник Лукас Оласа. Единственный гол оренбургской команды забил форвард Брайан Мансилья.
По итогам встречи «Оренбург», набравший 19 очков и занимающий 15-е место в турнирной таблице, лишился шансов остаться в РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.
«Краснодар» с 64 очками продолжает заниматься первое место за один тур до конца чемпионата.
В завершающем матче сезона оренбуржцы сыграют на выезде с казанским «Рубином». «Краснодар» примет дома московское «Динамо».
Ранее, 11 мая, воронежский «Факел» проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 1:0 и вылетел из РПЛ. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками.