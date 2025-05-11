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«Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из Российской премьер-лиги

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» 11 мая обыграл на выезде воронежский «Факел».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. «Факел» за два тура до конца чемпионата остается на последнем месте с 16 очками и не сможет подняться выше 15-й позиции, указывает «Спорт-Экспресс». В следующем сезоне команда из Воронежа сыграет в Первой лиге.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против столичного ЦСКА. Встреча состоится 19 мая. Команды выйдут на поле в 20:30 мск. «Факел» 17 мая сыграет с «Пари НН», добавила «Газета.Ru».

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Столичный футбольный клуб (ФК) ЦСКА 10 мая обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на 69-й минуте матча. Благодаря победе ЦСКА клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сократил отрыв от «Краснодара» до одного очка.

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