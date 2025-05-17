Украинцы не должны позволять странам НАТО сбить себя с истинного пути урегулирования текущего кризиса. Об этом 17 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главное, чтобы граждане Украины не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что все конструктивные предложения на переговорах в Стамбуле, включая масштабный обмен военнопленными, исходили от российской стороны и президента Владимира Путина.

«Всё [это] предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой [президент Владимир] Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, <…> предложенное Россией имеет смысл», — дополнила она.

Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли 16 мая. Российская делегация состояла из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

Позже глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.