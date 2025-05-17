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В Италии призвали Евросоюз создать единое оборонное пространство

Чинголани: ЕС должен проснуться и создать единое оборонное пространство
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Европейскому союзу (ЕС) необходимо добиться создания единого оборонного пространства. Об этом 17 мая сообщил глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани.

«Мы должны проснуться, создать своего рода европейское оборонное пространство, усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Чинголани подчеркнул, что европейский континент слишком разрушен в контексте оборонного комплекса. По его словам, наблюдается избыток платформ для истребителей, танков и вертолетов, а также 27 отличающихся друг от друга национальных армий.

Кроме того, топ-менеджер отметил, что в дальнейшем Европа должна найти пути объединения с целью становления более надежным партнером для НАТО.

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Интернет-издание EurAktiv 6 мая сообщило об обращении 14 из 27 стран ЕС к Еврокомиссии с просьбой предоставить бюджетные послабления с целью увеличения оборонных расходов. По данным портала, данное положение дел вызывает опасения, что план Брюсселя по перевооружению на €800 млрд в течение ближайших пяти лет провалится.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 апреля заявил, что план по перевооружению ЕС приведет к его распаду. Он выразил мнение, что такая инициатива только создаст «иллюзию безопасности». По его словам, для эффективных мер необходимо провести диалог со странами и посредством переговоров построить «горизонт мира» между государствами.

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