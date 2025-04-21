Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Днепропетровской области неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из автомата
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

В Италии предрекли распад Евросоюза на фоне перевооружения

Экс-премьер Италии Конте: план перевооружения ЕС ведет к распаду союза
0
EN
Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

План по перевооружению Евросоюза (ЕС) приведет к его распаду. Об этом 21 апреля в беседе с газетой El Pais сообщил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду», — считает он.

По мнению политика, подобная инициатива лишь создаст «иллюзию безопасности», в то время как для эффективных мер необходимо провести диалог со странами и посредством переговоров построить «горизонт мира» между государствами.

Кроме того, он добавил, что ЕС тратит €800 «впустую», позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно.

Оружейная доплата: в ЕС утвердили план усиления обороны союза
Это ударит по экономике объединения — требуемая на перевооружение сумма вчетверо превышает его годовой бюджет

3 апреля газета Politico сообщила, что представители Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Польши и Нидерландов провели неофициальную встречу в Брюсселе для обсуждения альтернативного способа финансирования перевооружения стран Европы. Отмечалось, что предполагается создание наднационального фонда, который будет закупать вооружения для участвующих в нем государств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025