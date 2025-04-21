В Италии предрекли распад Евросоюза на фоне перевооружения

План по перевооружению Евросоюза (ЕС) приведет к его распаду. Об этом 21 апреля в беседе с газетой El Pais сообщил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду», — считает он.

По мнению политика, подобная инициатива лишь создаст «иллюзию безопасности», в то время как для эффективных мер необходимо провести диалог со странами и посредством переговоров построить «горизонт мира» между государствами.

Кроме того, он добавил, что ЕС тратит €800 «впустую», позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно.

3 апреля газета Politico сообщила, что представители Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Польши и Нидерландов провели неофициальную встречу в Брюсселе для обсуждения альтернативного способа финансирования перевооружения стран Европы. Отмечалось, что предполагается создание наднационального фонда, который будет закупать вооружения для участвующих в нем государств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.