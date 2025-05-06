СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону

Только 14 из 27 стран — членов Евросоюза (ЕС) обратились к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой предоставить бюджетные послабления с целью увеличить оборонные расходы. Такое положение дел вызывает опасения, что план Брюсселя по перевооружению на €800 млрд в течение ближайших пяти лет провалится. Об этом 6 мая написало интернет-издание EurAktiv.

До этого Брюссель призывал государства — члены ЕС активировать «положение о национальной безопасности», которое позволит увеличить потолок дефицита бюджета еще на 1,5% от ВВП, а высвобожденные средства направить на военные расходы. При этом EurAktiv подчеркивает, что подобные меры позволят увеличить эту статью финансирования, не нарушая строгих бюджетных правил объединения.

На текущий момент к Еврокомиссии с подобной просьбой официально обратились Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия и Эстония.

«Возможно, есть и другие страны, которые собираются подать заявку, но формально на данный момент мы получили 14 запросов», — приводит издание слова представителя ЕК по экономическим вопросам Балажа Уйвари.

Чехия и Хорватия также заявили о своем намерении, но пока не подали официального запроса.

Эта схема является важным элементом плана Еврокомиссии по перевооружению Европы (ReArm Europe) на €800 млрд, из которых €150 млрд ЕК намерена собрать из фондов ЕС и в виде общеевропейских займов, а €650 млрд должны найти сами страны Европы. Таким образом в Брюсселе пытаются противодействовать некоей военной угрозе со стороны России и смягчить ослабление поддержки безопасности ЕС со стороны США.

План ReArm Europe предусматривает также выделение Еврокомиссией до €150 млрд в виде кредитов странам-членам для финансирования совместных оборонных проектов.

Однако многие аналитики, отмечает EurAktiv, выразили скептицизм по поводу того, что это приведет к увеличению расходов на оборону на такую сумму. Представители ЕС назвали эту цифру «оценочной», предположив, что все 27 стран «постепенно и неуклонно» увеличат расходы.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 апреля заявил, что план по перевооружению Евросоюза (ЕС) приведет к его распаду. По мнению политика, подобная инициатива лишь создаст «иллюзию безопасности», в то время как для эффективных мер необходимо провести диалог со странами и посредством переговоров построить «горизонт мира» между государствами.