Бизнесмен Хубутия признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную
Бывший министр торговли Московской области, предприниматель Михаил Хубутия добровольно явился в следственные органы и признался в нападении на свою экс-возлюбленную — предпринимательницу Юлию Ван. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.
По данным следствия, 24 апреля 2025 года в доме на территории ПСК «Трехгорка-5» в Одинцовском городском округе, между Хубутией и женщиной произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей удары обухом топора, причинив ей закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.
После случившегося подозреваемый явился к следователю, написал явку с повинной, признал вину и выразил раскаяние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Также к расследованию присоединено дело МВД о причинении вреда здоровью и угрозе убийством.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей, очные ставки, проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено и изъято орудие преступления», — уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по взаимодействию со средствами массовой информации Ольга Врадий.
25 апреля сообщалось, что полиция организовала проверку после госпитализации 30-летней женщины с телесными повреждениями в Одинцовском районе Московской области. Ван отметила, что находилась в отношениях с бывшим министром торговли Подмосковья с 2018 по 2024 год. Хубутия регулярно ей угрожал. Экс-министр, комментируя ситуацию «Известиям», назвал обвинения Ван бредом, подчеркнув, что находится не в Москве.