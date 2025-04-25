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МВД проверит данные о нападении экс-министра торговли Подмосковья на бывшую девушку

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Полиция организовала проверку после госпитализации 30-летней женщины с телесными повреждениями в Одинцовском районе Московской области. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В свою очередь основательница чайного дома Van Tea Юлия Ван на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) обвинила своего бывшего возлюбленного, экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия в нападении на нее с топором.

«Сегодня ночью на меня было совершено покушение на убийство. <...> В мой дом ворвался с топором Михаил Хубутия, порезал мне конечности, бил по голове», — рассказала женщина, добавив, что в это время в соседней комнате спали ее дочь и няня.

Ван отметила, что находилась в отношениях с бывшим министром торговли Подмосковья с 2018 по 2024 год. Хубутия регулярно ей угрожал, подчеркнула женщина в беседе с «Известиями».

«Я нахожусь в больнице. Мне зашили порезы, ссадины, переломы есть, ушибы. Вчера много крови потеряла. Это всё дома. Все фотографии, видео имеется», — сообщила она.

Экс-министр, комментируя ситуацию «Известиям», назвал обвинения Ван бредом, подчеркнув, что находится не в Москве.

«В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — указано в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

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Ранее, 12 апреля, сообщалось, что актриса Александра Дроздова напала с ножом на своего сожителя, актера Театра имени Ленсовета Илью Деля, которого позднее доставили в медицинское учреждение в среднетяжелом состоянии. В отношении Дроздовой было возбуждено уголовное дело. Позднее актрису отправили под домашний арест до 11 мая.

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