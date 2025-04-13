Уголовное дело возбудили в отношении ранившей ножом сожителя актрисы Дроздовой

Уголовное дело возбудили в отношении актрисы Александры Дроздовой после того, как она ударила ножом в грудь своего сожителя, актера Театра имени Ленсовета Илью Деля. Об этом 13 апреля сообщил источник «Известий».

По его данным, ей вменяется ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как отметил телеканал 78.ru, Дроздова уже несколько часов находится в отделении полиции.

О нападении Дроздовой на актера Илью Деля стало известно 12 апреля. По предварительной информации, артисты поссорились, из-за чего 26-летняя девушка взяла нож и напала на возлюбленного. Она нанесла два удара, один — в грудь, другой — в руку. Деля доставили в медицинское учреждение в среднетяжелом состоянии, Дроздову задержали.