Ударившую ножом сожителя актрису Дроздову отправили под домашний арест

Актрису Александру Дроздову, ударившую ножом своего сожителя и коллегу Илью Деля, отправили под домашний арест до 11 мая. Об этом 14 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Актрисе запрещено покидать место жительства, общаться с участниками по делу, пользоваться телефоном и выходить в интернет.

«Все мои действия были направлены лишь на защиту моего ребенка и себя», — заявила Дроздова.

Актриса просила суд оставить ее на свободе, применить запрет определенных действий и использовать залог.

В свою очередь, представитель пострадавшего уточнила, что малолетний ребенок не присутствовал при конфликте. При этом Дель попросил не избирать Дроздовой меру пресечения, связанную с лишением свободы, в том числе домашний арест — он пожелал, чтобы актриса осталась со своим ребенком. Здоровью актера ничего не угрожает, в ближайшее время его выпишут из больницы.

О нападении Дроздовой на актера Илью Деля стало известно 12 апреля. По предварительной информации, артисты поссорились, из-за чего 26-летняя девушка взяла нож и напала на возлюбленного. Она нанесла два удара, один — в грудь, другой — в руку. Деля доставили в медицинское учреждение в среднетяжелом состоянии, Дроздову задержали. Позднее в отношении нее возбудили уголовное дело.