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Трамп назвал невозможной сделку по Украине без своего участия

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Фото: REUTERS/Kent Nishimura
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Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного участия. Об этом 17 мая сообщил телеканал Fox News.

По мнению Трампа, переговоры между Москвой и Киевом не приведут к результату без его посредничества из-за высокого уровня взаимной ненависти сторон.

«Я всегда считал и считаю сейчас, что без меня эта встреча невозможна, потому что так, думаю, сделка не состоится», — сказал он.

По словам американского лидера, его спецпосланник Стивен Уиткофф проделал «невероятную работу», однако урегулировать ситуацию способен только он сам. В случае провала переговоров Трамп пригрозил введением новых санкций против России.

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16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

В тот же день Трамп заявил, что не исключает введение санкций против России «при необходимости», но предпочел бы избежать таких мер.

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