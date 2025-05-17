Трамп назвал невозможной сделку по Украине без своего участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного участия. Об этом 17 мая сообщил телеканал Fox News.

По мнению Трампа, переговоры между Москвой и Киевом не приведут к результату без его посредничества из-за высокого уровня взаимной ненависти сторон.

«Я всегда считал и считаю сейчас, что без меня эта встреча невозможна, потому что так, думаю, сделка не состоится», — сказал он.

По словам американского лидера, его спецпосланник Стивен Уиткофф проделал «невероятную работу», однако урегулировать ситуацию способен только он сам. В случае провала переговоров Трамп пригрозил введением новых санкций против России.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

В тот же день Трамп заявил, что не исключает введение санкций против России «при необходимости», но предпочел бы избежать таких мер.