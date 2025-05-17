Эксперт спрогнозировал снижение зарплат в IT и маркетинге

Зарплаты в IT-сфере и маркетинге могут снизиться в ближайшее время. Об этом 17 мая сообщил управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, рост зарплат у IT-специалистов замедлился из-за сворачивания проектов и активного внедрения технологий искусственного интеллекта, которые способны заменить часть разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Он подчеркнул, что в лучшем случае доходы в этой сфере сохранятся на текущем уровне.

«Исторически рынок зарплат IT-специалистов был перегрет, сейчас происходит его переоценка и возврат к справедливым значениям», — отметил Быханов.

Эксперт добавил, что компании начали переход от экстенсивного развития к интенсивному, делая ставку на роботизацию и цифровизацию. Это позволяет автоматизировать процессы и снизить зависимость от линейного персонала. По его оценке, внедрение роботизированных решений способно сократить численность сотрудников на 30–70%.

В маркетинге также не ожидается роста зарплат, так как компании сосредоточены на работе с текущими клиентами и не наращивают набор специалистов.

При этом, по словам Быханова, стабильный уровень доходов сохраняется у юристов, экономистов, финансовых аналитиков, врачей и инженеров-робототехников.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в России каждая вторая компания готова повысить зарплату и пересмотреть нагрузку, чтобы удержать сотрудника. Эксперты выяснили, что 93% работодателей предпринимают попытки удержать сотрудника, если тот хочет уволиться. При этом 35% делают это всегда, а 58% — в зависимости от позиции работника. Только 7% респондентов признались, что не пытаются удерживать сотрудников вовсе.