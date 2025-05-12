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В каждой второй российской компании выразили готовность повысить зарплату

Исследование: 51% работодателей повышает зарплату, чтобы удержать сотрудника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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В России каждая вторая компания готова повысить зарплату и пересмотреть нагрузку, чтобы удержать сотрудника. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления, с которыми ознакомились «Известия» 12 мая.

Эксперты выяснили, что 93% работодателей предпринимают попытки удержать сотрудника, если тот хочет уволиться. При этом 35% делают это всегда, а 58% — в зависимости от позиции работника. Только 7% респондентов признались, что не пытаются удерживать сотрудников вовсе.

Чаще всего работодатели стараются удержать продуктивных и высокоэффективных сотрудников (71%), перспективных и талантливых (70%), а также тех, кому сложно быстро найти замену (42%).

Некоторые работодатели рассказали, что стараются удерживать всех (12%), но есть и такие, кто никого не уговаривает остаться (7%).

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Чтобы сохранить ценного специалиста, компании меняют рабочие задачи или снижают нагрузку (55%), повышают зарплату (51%), предлагают карьерный рост (42%), организуют обучение и профессиональное развитие (36%), вовлекают в интересные проекты (33%), обещают бонусы и премии (27%).

При этом только 8% готовы улучшать условия труда, а 7% вообще не предпринимают никаких шагов, чтобы удержать сотрудника.

Вместе с тем 56% работодателей уверены, что в долгосрочной перспективе удержать в компании человека, который однажды решил уйти, не получится. При этом 44% верят в возможность изменить решение сотрудника и надолго сохранить его в компании.

«Разовые меры — повышение зарплаты или бонус — работают временно. Если сотрудник уже не видит для себя перспектив, его решение об увольнении сложно изменить. Эффективнее всего — системная работа: регулярная обратная связь, развитие, понятные карьерные траектории и участие в значимых задачах. Это помогает удерживать людей до того, как они начнут искать новые возможности в других компаниях», — рассказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что среди опрошенных россиян почти половина (49%) отдали первенство по трудоголизму Москве: столица традиционно ассоциируется с динамичным ритмом жизни и высокой конкуренцией. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Второе место занял Санкт-Петербург (25%), третье — Новосибирск (14%).

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