Россияне перечислили города с наибольшим числом трудоголиков

Среди опрошенных россиян почти половина (49%) отдали первенство по трудоголизму Москве — столица традиционно ассоциируется с динамичным ритмом жизни и высокой конкуренцией. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с которыми ознакомились «Известия» 22 апереля.

Второе место занимает Санкт-Петербург (25%), культурная столица, где также кипит деловая активность. Новосибирск замыкает тройку лидеров с 14% голосов, подтверждая статус крупнейшего промышленного и научного центра Сибири.

На четвертой строчке Екатеринбург и Челябинск (по 12%). Следом за ними расположилися Красноярск (10%), Краснодар (9%), Казань, Владивосток и Нижний Новгород (по 8%), Воронеж и Хабаровск (по 7%), Уфа (6%). Самару, Ростов-на-Дону, Омск, Пермь и Волгоград выбрали по 5% опрошенных.

Говоря о вероятных причинах трудоголизма, 45% респондентов указали на динамичный ритм жизни в городе. Высокая стоимость жизни и стремление к финансовой стабильности стали вторым по популярности ответом (39%). Кроме того, 37% участников исследования считают, что высокая конкуренция на рынке труда толкает людей работать больше. Возможности карьерного роста отметили 25% опрошенных, наличие большого количества предприятий (24%) также было названо одной из причин, создающей благоприятную среду для трудоголиков.

22% респондентов указали на концентрацию крупных компаний и ключевых индустрий в отдельных городах, 21% — на возможности для дополнительного заработка, а 20% выделили культуру переработок и амбициозность жителей. Недостаток времени для отдыха из-за плотного графика и характерная особенность населения набрали по 14% голосов.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян (56%) чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.